Verso il Wind Festa 2019

Si terrà mercoledì 17 luglio, alle ore 18, presso la location del Coolbay Resort, (Loc. Laghi di Pesce e Anguille – Gizzeria Lido), la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del "Wind Fest 2019".

L'evento organizzato e curato dallo staff Coolbay resort con la collaborazione e coordinazione della istruttrice responsabile, Maria Giovanna Vescio, si svolgerà dal 19 al 21 luglio, e vedrà la partecipazione di palestre, associazioni sportive, scuole di basket, beach volley e appassionati di attività fisica. Una tre giorni aperta a tutti coloro che vorranno godere del perfetto connubio di sport, musica e divertimento, baciati dal sole calabrese e rinfrescati dalla brezza di "Eolo", protagonista indiscusso. Nella cornice del Coolbay Resort, si susseguiranno senza sosta, dimostrazioni sportive, spettacoli musicali, partite di beach volley, basket e numerose sorprese, di cui verrà svelato qualche dettaglio, insieme al programma dell'evento, durante la conferenza stampa. Non dunque un mero spettacolo – dichiarano gli organizzatori - ma una spettacolare occasione per praticare sport in riva al mare, respirando benessere fisico e mentale. Ci auguriamo che in molti possano prendere parte ad un evento che non è riservato ai soli addetti ai lavori, ma a chi vorrà scrollarsi di dosso per qualche giorno, le tossine nocive della frenesia quotidiana.