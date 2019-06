Lamezia Terme (Cz); Antonio Forcellino protagonista dell'ultimo incontro della rassegna "A Palazzo con lo scrittore"

Sabato alle ore 18.00 giunge al capolinea, nella suggestiva cornice del settecentesco Palazzo Nicotera di Lamezia Terme (Sambiase), «A Palazzo con lo Scrittore», la nuova e originale rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano che vede protagonisti affermati scrittori, filosofi, scienziati, giornalisti e artisti ospiti nei palazzi storici privati della città che per l'occasione aprono le porte al pubblico invitato.

Il terzo e ultimo evento in cartellone vedrà protagonista Antonio Forcellino, storico dell'arte e restauratore di fama mondiale (suo il restauro del celebre «Mosè» di Michelangelo e delle facciate del Duomo di Siena e del Duomo di Orvieto), tra i maggiori studiosi di arte rinascimentale e di Leonardo da Vinci, il cui genio sarà al centro dell'appuntamento. Nato da un amore tra una contadina e un giovane notaio, Leonardo crebbe senza ricevere un'educazione regolare. Tuttavia, un'irrefrenabile volontà di riscatto lo portò a intraprendere imprese straordinarie. L'uomo, che nelle premesse ai suoi scritti si definì provocatoriamente «omo sanza lettere», può essere oggi decifrato dal restauro dei suoi grandi capolavori. L'analisi dell'opera pittorica, la comprensione del dettaglio della sua tecnica compositiva, sono infatti una chiave fondamentale per comprendere la personalità di un genio. Di questo e tanto altro discuteranno Antonio Forcellino e Raffaele Gaetano in questo nuovo appassionante evento consacrato alla bellezza nella sua forma più pura. Ma come è noto la rassegna «A Palazzo con lo Scrittore» allinea anche altri preziosi momenti come richiamare alla memoria la storia del Palazzo ospitante, affidata allo storico dell'arte Dina Caligiuri, i virtuosismi al violino del maestro Ivana Comito e la degustazione di vini di eccellenza delle cantine Ippolito 1845.

Abbiamo chiesto al prof. Raffaele Gaetano di illustrarci i contenuti del suo nuovo cartellone culturale: «I Palazzi storici da sempre affascinano chi ama immergersi nella bellezza, come in uno scrigno i cui tesori si distinguono per il loro attaccamento a un canone antico. A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere questi presidi di eleganza schiudendoli per un giorno al pubblico invitato. Un'esperienza capace di sollecitare ricordi interferendo con le emozioni sino a colmarle di senso. La prima edizione del cartellone si svolgerà a Lamezia Terme in alcune delle sue più antiche e raffinate dimore: Palazzo D'Ippolito e Palazzo Saladini di Nicastro, Palazzo Nicotera di Sambiase. Tre eventi imperdibili per una totale immersione tra mobili di pregio, opere d'arte e giardini verdeggianti».

La rassegna, che gode del prestigioso patrocinio dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, si è resa possibile grazie al sostegno di aziende private che credono fortemente nei progetti culturali di eccellenza: Credito Centro Calabria, Entopan, Italie, Forgest, Paradiso Group.