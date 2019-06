Festa patronale San Giovanni 2019, nel quartiere S. Janni (CZ) da Piero Procopio a Marco Morandi

l quartiere si prepara sempre con grande passione e trepidazione a questo appuntamento e certamente non mancano eventi per tutti i gusti, proprio per consentire a piccoli e grandi di rivivere una tradizione che si ripete nel tempo, in modo particolare, l'attrazione più conosciuta in Calabria, delle famiglie Marsico, allietera tutte le serate ai piccoli ma anche ai più grandi.

È iniziato anche quest'anno il conto alla rovescia per la tanto attesa festa patronale di Santo Janni, tradizionale momento del quartiere catanzarese che ha da poco superato brillantemente i suoi 22 anni di attività: 22anni fatti di gioia, spiritualità, tradizioni, musica e allegria.I festeggiamenti si collocano al termine del mese di giugno, ed esattamente il 29, nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa quale giorno indicato dalla Chiesa per la memoria liturgica di San Giovanni Battista (il patrono) e dunque si accingono ad inaugurare la stagione estiva, solitamente portatrice di grandi eventi e feste di ogni genere. Una importante responsabilità, pertanto, quella affidata all'associazione organizzatrice della festa guidata dal presidente Vincenzo Carrabetta: ha il compito di aprire le porte all'estate ed al suo carico di spensieratezza e relax che ogni bambino, ragazzo o adulto che sia, attente intrepidamente per tutto il corso dell'anno.

A coadiuvare il presidente nella realizzazione degli eventi, prezioso il contributo del suo vice Romolo Fera, il tutto senza dimenticare l'immancabile sostegno del consigliere Luigi Levato, che anche quest'anno ha consentito di poter attuare un programma encomiabile che attrarrà sicuramente tanti appassionati della giovane musica, come anche di quella più tradizionale.

Per quanto attiene al programma troviamo, nel giorno di sabato 29 giugno, nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa don Alessandro Carioti celebrazione la Santissima Messa seguita dalla processione per le vie cittadine con inizio alle ore 18:00 e con l'accompagnamento musicale della banda della città di Pentone (CZ); seguirà poi alle ore 21:30 la fantastica commedia "Cicciu e Pacciu" commedia in due atti di Maria Pia Battaglia Teatro Hercules

Nella giornata di domenica 30 invece la S. Messa si terrà alle ore 11:00. La sera verso la conclusione dei festeggiamenti, alle 21:30, un tuffo nelle bellissime canzoni di Marco Morandi Un grande talento, ecco un po' di lui Figlio del cantante e attore Gianni Morandi e dell'attrice Laura Efrikian, fratello minore di Marianna Morandi, Marco studia violino dai 5 ai 15 anni. Nel 1997, con alcuni compagni di classe, Marco fonda i Percentonetto che partecipano con successo a Sanremo Giovani e accedono alle serate finali del Festival di Sanremo 1998 con il brano Come il sole. Nel 1999 affianca il padre Gianni nelle quattro puntate di C'era un ragazzo, trasmesse su Raiuno. Nel 2000 affianca Enrico Silvestrin alla conduzione del programma musicale televisivo Taratata. Nel 2001 partecipa al film Liberate i pesci diretto da Cristina Comencini e interpretato da Michele Placido, Laura Morante, Emilio Solfrizzi, Francesco Paolantoni. Nel 2002 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Che ne so e incide l'album Io nuoto a farfalla che prende il titolo dalla canzone omonima inedita di Rino Gaetano. Dal 2004 al 2006 fa parte con la compagnia dell'Artistica del cast del musical Gianburrasca Il Musical, vestendo i panni del protagonista Giannino Stoppani. Nel 2009 ha lavorato sul canale Pokeritalia 24 come conduttore di poker on-line. Dal 2008 canta Rino Gaetano, sua grande passione, in giro per l'Italia. Nel 2012 produce e scrive, insieme ad Augusto Fornari e Toni Fornari, lo spettacolo: "Nel nome del padre storia di un figlio di..." in scena dal 2013.

L'8 ottobre 2013 all'Arena di Verona canta insieme al padre in occasione del Gianni Morandi - Live in Arena.

È sposato dal 28 settembre 2012 con Sabrina Laganà e ha tre figli.

Album

2002 - Io nuoto a farfalla

2011 - Non basta essere te

Singoli

2002 - Che ne so

2002 - Nuoto a farfalla

2002 - 2perfetti sconosciuti

2011 - Devi essere super

2012 - Scacciare le nuvole nere