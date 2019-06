Lamezia, "Prima i diritti uguali per tutti": il 5 giugno l’incontro promosso dalla Cgil

"Lo scenario politico che sta interessando l'Italia, accentuato ancora di più dal risultato delle elezioni europee del 26 maggio, ci impone, come organizzazione sindacale e di rappresentanza sociale, un'affermazione determinata e netta riguardo la nostra posizione sul tema dei diritti. Nel Mezzogiorno poi, questo tema diviene dirimente per impedire che il nostro Paese, non solo viaggi a velocità diverse, ma anche con diverse direzioni. La Cgil e la FLC CGIL che, su questo tema, hanno da tempo tracciato un orizzonte, esprimono la loro contrarietà a qualsiasi forma di autonomia differenziata.

"Prima i diritti uguali per tutti" è infatti il titolo di un'iniziativa che si svolgerà il 5 giugno alle ore 10,00 presso il THotel di Lamezia Terme, strada statale dei due mari. L'iniziativa ha come finalità di costruire il presupposto programmatico e di rivendicazione, che condurrà alla manifestazione del 22 giugno a Reggio Calabria. Una riflessione a più voci sulla fragilità di un meridione che rischia la rassegnazione, la marginalità, l'ulteriore impoverimento. Una iniziativa per tracciare un percorso unitario nel Paese per la coesione nazionale e per il Sud". E' quanto si legge in una comunicato stampa firmato da Angelo Sposato e Domenico Denaro, rispettivamente segretario generale della Cgil Calabria e della Flc Cgil Calabria.

