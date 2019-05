Nell'ambito della bella iniziativa di GRAFICHÉDITORE "SCRITTORI INCERCA DI LETTORI - CONVERSAZIONE CON GLI AUTORI ", direttamente dal Salone del Libro di Torino, verrà presentato l'ultimo libro della lametina Dott.ssa Mariannina Amato, "3D Therapy® La materializzazione dell'emozione"

Presso il Chiosco di San Domenico a lamezia Terme, Sabato 25 maggio alle ore 18, sarà presente l'autrice, che sarà a disposizione con i lettori e quanti fossero interessati ad approfondire le tematiche del libro.

In questo suo ultimo lavoro, la Dott.ssa Amato in modo esaustivo e chiaro descrive l'uso psicoterapico dell'oggetto 3D che materializza, ai soggetto stesso, l'emozione negativa (paura, rabbia, senso di colpa, vergogna etc) esternalizzata durante il processo di terapia ed avvia ai processo di soluzione del problema stesso.

La 3DTherapy® è una metodologia di indagine conoscitiva, di elaborazione e trasformazione di aspetti emotivi disfunzionali, materializzati in oggetti tridimensionali con l'uso del computer e stampante 3D. Il percorso di materializzazione dell'oggetto in forma tridimensionale nasce dall'immagine mentale direttamente rappresentata attraverso il grafico bidimensionale dalla stessa persona. Attraverso l'osservazione riflessiva dell'oggetto 3D, oggetto "culturale" che amplifica l'emozione disfunzionale, si attiva il processo incarnato descritto da Rizzolatti e Gallese con un ritorno sotto forma di processo metacognitivo e meta-comprensivo del significato e del processo.

L'oggetto 3D, elemento tecnologico prodotto con la stampante 3D, risulta essere altamente innovativo in campo psicologico e nell'applicazione delle neuroscienze, infatti rende visibile e toccabile al paziente stesso ciò che la stessa persona teme e blocca il sistema emotivo. L'oggetto 3D attiva nella persona che l'osserva il meccanismo dei neuroni specchio e il processamento delle informazioni emotive a livello della corteccia Frontale Mediale e Dorsolaterale.

