Presentato “Il Fragile Bullo” di Rita Tulelli all’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Catanzaro

E' stato presentato il libro "Il Fragile Bullo", edito dalla casa editrice "La Rondine Edizioni", all'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Catanzaro, guidato dal dirigente scolastico Angelo Gagliardi, che ha preso parte all'evento insieme al presidente dell'associazione "Universo Minori" dottoressa Rita Tulelli e al presidente dell'associazione "Risveglio Ideale" Onorevole Angela Napoli. Le vicende contenute nel libro scritto dalla dottoressa Tulelli, che si pregia di avere la prefazione a cura dell'Onorevole Angela Napoli, vedono protagonista la piaga del bullismo rappresentata da azioni di prevaricazione e violenze piscologiche, verbali e fisiche, compiute intenzionalmente e continuamente da un giovane o da gruppi di giovani nei confronti di loro coetanei.

I ragazzi, autori di numerosi e colorati cartelloni raffiguranti le tematiche trattate ne "Il Fragile Bullo", hanno dedicato una poesia all'autrice per ringraziarla di quanto scritto nel suo libro che ha fatto si che potessero capire in maniera più profonda che la lettura è fondamentale nel percorso di crescita di ogni individuo, gli studenti hanno poi posto diverse domande ai relatori soprattutto in merito alla parte del libro che si sofferma sui meccanismi molesti veicolati tramite i nuovi social network che, se usati impropriamente, fanno da amplificatore e veicolo di un fenomeno ben più diffuso chiamato cyberbullismo. Punto cardine della presentazione è stato il messaggio che si è voluto donare ai giovani, ovvero quello di essere sempre consapevoli di non essere soli in quanto intorno a ciascuno di noi c'è sempre qualcuno pronto a darci il suo sostegno, che siate vittime o veniate a conoscenza di soprusi su un vostro pari, guardatevi intorno e confidatevi con qualcuno che stimate, solo così darete inizio a quella catena che porterà a vincere contro chi prevarica. Il ricavato dai proventi del libro è andato e continuerà ad andare interamente in beneficenza a favore del reparto di Pediatria dell'Ospedale "Pugliese – Ciaccio" di Catanzaro e a favore dei detenuti ristretti nell'Istituto Penale per i Minorenni del capoluogo.