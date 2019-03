La Leonida Edizioni pubblica Bambina il nuovo romanzo della scrittrice catanzarese Vittoria Caiazza

"[...]Non la rividi più, non seppi più nulla di lei, e, così, sotto quelle bombe caddero anche i nostri giorni, quei giorni meravigliosi che avevamo trascorso in quelle strade, in quei luoghi. Si chiuse per me il periodo di Elena e i nostri incontri, i nostri baci, le nostre parole, perfino quelle più stupide, furono cancellati e inghiottiti dalla nube di polvere che in quella mattina di agosto avvolse e soffocò d'improvviso la nostra città... [...]"