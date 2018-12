Mostra sulla Natività a Taverna

Inaugurata con successo la mostra "Natività 2.0- la nascita di Cristo riletta oggi", il nuovo evento museale, ideato da Bruno Bevacqua, presidente dell'associazione culturale Cosmos Tre e membro del comitato scientifico dell'istituzione museale di Taverna resterà aperto al pubblico fino alla fine di gennaio. La nuova mostra, in maniera del tutto originale, vuole condurre i visitatori in un viaggio ideale intorno al mistero di Betlemme servendosi dell'estro creativo di artisti contemporanei provenienti da tutto il territorio nazionale. Questi i nomi dei protagonisti dell'allestimento: Massimo Sirelli, Joseph Zicchinella, Massimiliano Ferragina, Dorotea Li Causi, Leonardo Cannistrà,Francesco Gabriele,Rosa Spina, Enzo Angiuoni, Claudio Mario Feruglio,Augusto Ambrosone, Giancarlo Caneva, Calogero Barba, Lillo Giuliana, Giuseppina Riggi, Nicola Bevacqua, Carmine Torchia, Francesco Antonio Caporale. Ad inaugurare l'esposizione un convegno sul tema della Natività moderato dalla giornalista Rosanna Bergamo nel corso del quale ai presenti sono state fornite nuove ed al contempo antiche chiavi di lettura rispetto ad uno dei capisaldi della fede cristiana, la Nascita di Cristo, appunto. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Sebastiano Tarantino, del delegato comunale allo spettacolo e turismo Giuseppe Pascuzzi e di quello alla cultura, Clementina Amelio che ricopre anche la carica di presidente del CdA del Museo Civico, tutti estremamente soddisfatti per la meritoria opera di divulgazione culturale che si sta attuando sotto l'egida del comune presilano, l' excursus storico- artistico- teologico di don Maurizio Franconiere; il sacerdote, responsabile delle parrocchie tavernesi e direttore del Museo Diocesano, nel corso del suo intervento, ha analizzato a fondo e sotto tutti gli aspetti, il tema della Natività, senza tema di smentita il più rappresentato dal mondo artistico ricordando come esso sia un mistero oggetto di opere d'arte ma anche strumento per far arrivare messaggi ben definiti. A Giuseppe Valentino, curatore della mostra insieme a Bevacqua, il compito di condurre idealmente il pubblico in un viaggio attraverso i luoghi tavernesi che ospitano opere raffiguranti la Natività. .<In continuità con la tradizione iconografica della cultura cattolica- ha spiegato il curatore Bevacqua dopo una particolareggiata disamina della Nascita di Gesù vista dagli artisti nel corso dei secoli-abbiamo pensato ad una mostra che punti i riflettori sull'indagine del tema attraverso il coinvolgimento di artisti giovani ed altri già affermati. Attraverso nuove espressioni, l'allestimento museale vuole far riflettere il pubblico e, contestualmente, avvicinare lo stesso al mondo dell'arte contemporanea>

Dettagli Creato Domenica, 30 Dicembre 2018 10:27