Girifalco (Cz), si conclude la rassegna culturale “Lettera d’Autunno”

Si è conclusa ieri sera la rassegna culturale "Letture d'Autunno" promossa dall'Amministrazione Comunale su input dell'assessore alla Cultura Elisabetta Sestito. Due le fasi dell'iniziativa. La prima ha avuto come protagonisti gli scrittori che hanno risposto all'appello lanciato dal Comune di aderire alla seconda edizione della Galleria d'Autore. I lavori, moderati dal giornalista Ugo Floro e allietati dalla voce di Francesca Marinaro dell'associazione culturale Mozart, si sono sviluppati come una sorta di staffetta che ha visto gli scrittori raccontare i propri lavori: Cinema e genitorialità di Amalia Dodaro, Lungo il sentiero delle trasparenze di Felice Foresta, Desiderio di Giuseppe Gervasi, Il fantastico viaggio di Tom di Massimiliano Lepera, Nugue September di Carlo Magno, 17 grammi di Salvatore Riillo e Green banking in Italy: where we are and where we are going", volume "Investment Reinvented Sustainable Development Goals and the Investment Turnaroun"; Non – financial reporting in banks: emerging trends in Italy di Eugenia Strano.

I lavori sono stati conclusi dallo scrittore e docente universitario Nicola Fiorita. Sono, invece, stati introdotti dall'assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito che ha, ancora una volta, ribadito l'importanza dell'iniziativa, soprattutto, quando c'è il coinvolgimento dei più giovani.

Sono, infatti, stati loro i protagonisti della seconda parte dell'iniziativa. La giuria presieduta da Nicola Fiorita e composta da Antonio Negro (associazione Teatro Popolare Girifalcese) e Paolo Cerra (docente dell'Istituto Comprensivo Girifalco), dopo l'intervenuto della professoressa Angelina de Stefani, intervenuta in rappresentanza del dirigente scolastico dell'Istituto, ha, quindi, decretato i vincitori a cui sono stati assegnati tre buoni libro del valore di 50, 100 e 150 euro: Angelica Giampà terza classificata, Giada Sorrentino seconda classificata e Rossana Faga prima classificata. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

"Con la Galleria d'autore – ha dichiarato l'assessore Elisabetta Sestito - si conclude la seconda edizione della rassegna culturale Letture d'autunno che ha visto anche quest'anno, la partecipazione di scrittori ed ospiti di elevato calibro. Ed, infatti, appuntamento dopo appuntamento, l'interesse del pubblico è, sempre, accresciuto. Ciò a dimostrazione che esiste una reale esigenza e fame di cultura. L'auspicio è di fare sempre meglio al fine di rendere, ancora di più Girifalco un punto di riferimento della cultura calabrese".