Borgia, seconda edizione de 'Natale in Vetrina'. Ecco come partecipare

Che il Natale abbia inizio. Torna anche quest'anno il concorso "Natale in Vetrina", il concorso voluto dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, con il prezioso supporto dell'assessore alle Attività produttive Virginia Amato e la Consigliera alla Valorizzazione del Territorio Silvia Lanatà, per avvolgere il territorio nel clima natalizio sia dal punto di vista estetico che emotivo. Per partecipare al concorso – alla sua seconda edizione - è necessario iscriversi tramite whatsapp al numero 342.8621197 entro e non oltre le ore 14 del 21 dicembre. Nel testo del messaggio deve essere indicato: il nome dell'attività commerciale e l'indirizzo; il nominativo di un referente ed un suo recapito telefonico.

Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi ubicati nel Comune di Borgia. L'adesione e la partecipazione sono completamente gratuite, libere e volontarie. I partecipanti potranno scegliere liberamente l'allestimento purché sia rispettato il tema natalizio.

La giuria tecnica – che sarà composta dalla Consigliera alla valorizzazione del Territorio, dal Consigliere all'Arredo Urbano e dal Presidente della Pro Loco di Borgia, o suo delegato – esaminerà e voterà le vetrine in base ai seguenti criteri: tecniche espositive (punteggio da 1 a 5 per ogni criterio); realizzazione del tema; materiali utilizzati (se di riciclo si applicherà il massimo punteggio); originalità dell'idea; simpatia.

Le vetrine saranno esaminate a partire dal 22 dicembre. La graduatoria sarà definita successivamente ai fini dell'assegnazione del primo premio che consiste in un riconoscimento in denaro. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per quanto riguarda la sezione "Cittadini" i partecipanti potranno l'allestimento del proprio balcone o finestra liberamente, purché sia rispettato il tema natalizio. Per partecipare al concorso è necessario iscriversi tramite whatsapp al numero 342.8621197 entro e non oltre le ore 14 del 21 dicembre, inviando una foto del balcone o finestra allestita ed indicando nel testo del messaggio: il nome dell'autore dell'opera, la via in cui si trova l'opera, il nominativo di un referente ed un suo recapito telefonico. Le foto delle opere saranno pubblicate sulla Pagina istituzionale Facebook del Comune di Borgia in un album denominato "Natale in Vetrina- Sezione Cittadino. Ai fini dell'assegnazione del primo premio, che consiste in un buono spesa, sarà premiata l'opera (il balcone o la finestra) che riceverà più LIKE entro e non oltre le ore 23.59 del 5 gennaio 2019. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La premiazione del concorso, per entrambe le categorie in concorso, avverrà durante un evento pubblico a cui saranno invitati tutti i partecipanti e che si svolgerà nel mese di gennaio.