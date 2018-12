A Curinga il convegno "L'Italia a due velocità"

Nel mezzo di una battaglia a suon di comunicati social tra l'ex sindaco Ing. Donenico Pallaria e l'amministrazione attuale capitanata dal Dott. Vincenzo Serrao esiste ancora qualcuno che mostra l'altra faccia della politica, quella vera quella fatta di idee propositive di sogni e di dibbattiti, ed è così che nella piovosa serata di sabato 15 dicembre, difronte una nutrita cornice di pubblico la Dott.ssa Marta Monteleone media una discussione che ha come tema L'ITALIA A DUE VELOCITÀ, a partecipare l' attuale sindaco Dott. Vincenzo Serrao, La Dott.ssa Maria Concetta Sgromo, l' imprenditore lametino Rocco Aversa, il giornalista Danilo Monteleone e la giornalista Giancarla Rondinelli protagonista di alcuni secondi di sincera emozione per il ritorno nella sua terra d'origine. In platea, oltre ai numerosi Curinghesi, molti esponenti della politica locale e non solo dal neo consigliere provinciale Nicola Azzarito agli assessori Maria Sorrenti, Enza De Nisi e Giuseppe Frijia, dal ex consigliere provinciale l'Ing Salvatore Pellegrino al capogruppo d'opposizione Tommaso Lo Russo, come dire.... "uniti si corre più veloci per il bene del territorio" questo è il risultato della serata e l' augurio che un po tutti si fanno.

