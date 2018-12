Armonie d’Arte Festival, Cardamone: “Collaborazione con Comune Catanzaro ha prodotto i risultati sperati”

"La presentazione del tema e delle linee operative della prossima edizione di Armonie d'Arte Festival ha sancito la conferma del positivo percorso avviato in sinergia con l'amministrazione comunale per fare di un grande evento culturale una occasione di crescita anche produttiva per il nostro territorio". Lo ha detto l'assessore alla cultura, Ivan Cardamone, intervenuto, affiancato dal dirigente Antonino Ferraiolo, alla presentazione del Festival tenutasi alla cittadella regionale.

"La collaborazione – ha detto - partita lo scorso anno con l'ingresso del Comune di Catanzaro nel comitato di indirizzo artistico della kermesse ha, infatti, iniziato a produrre i primi importanti frutti avvicinando ancora di più alla città Capoluogo il Festival, diretto da Chiara Giordano, che da anni valorizza lo splendido Parco archeologico Scolacium. Dopo lo straordinario concerto della Royal Philharmonic Orchestra, con cui si è chiusa a settembre al Politeama la scorsa edizione del Festival, le attività della Fondazione Armonie d'Arte e del Comune hanno trovato una linea comune e continua che potrà sicuramente essere rafforzata dalle numerose attività di animazione e promozione ideate in sinergia. Azioni concrete che stanno consentendo di produrre risultati importanti a vantaggio degli esercenti e degli operatori del settore ricettivo e turistico che, grazie anche alle attività poste in essere dai colleghi Alessio Sculco, titolare della delega alle Attività Economiche, e Alessandra Lobello, assessore al Turismo e spettacolo, non potranno che giovare alla programmazione messa in campo per favorire la crescita del territorio. Siamo al fianco di tutti gli eventi storicizzati a cui l'amministrazione comunale offre il proprio sostegno perchè rappresentano un modello positivo e una vetrina prestigiosa attorno a cui si sta consolidando una rete istituzionale sempre più ampia".