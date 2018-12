Lamezia Terme: parte "VINILIca33"

"Qual è la colonna sonora della nostra vita? Quale canzone ha segnato un momento particolare o suscita ancora oggi un'emozione intensa?Continua il viaggio di Open Space alla ricerca di linguaggi sempre nuovi.Parte VINILIca33.

Ognuno potrà portare con sè i propri vinili, quelli che hanno emozionato, fatto piangere, ridere, arrabbiare, gioire. I dischi saranno ascoltati e saranno raccontate le storie di vita, quelle storie a volte ordinarie, a volte straordinarie.

Inoltre si potranno fotografare i propri dischi (45,33,78 giri) postando gli scatti su Instagram e Facebook utilizzando gli hashtag #VINILIca33 #AccadeAlChiostro #SBLametino e #OpenSpace_ac.

Appuntamento il 18 dicembre dalle 21.00 nella Sala Mediateca di Chiostro Caffè Letterario.

Iniziativa organizzata da Open Space in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lametino e Chiostro Caffè Letterario per la quarta edizione di Natale in biblioteca."