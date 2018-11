“Inchiostri d’Autore” presenta il Calendario 2019 del Rifugio Fata

Guarda quel povero cane di nessuno.

Chiamalo, dagli un po' della tua merenda, fagli una carezza.

E' il Signore che te lo manda perchè tu possa fare una buona azione

verso una sua creatura così abbandonata.

(Don Bosco)

Domenica 2 dicembre, ore 16,30, presso la Tipografia Grafiché di Antonio Perri a Lamezia Terme, nell'ambito della rassegna "Inchiostri d'Autore", sarà presentato il Calendario 2019 del Rifugio Fata: "Scatti Rubati..."

Sarà un'occasione per parlare del randagismo a Lamezia, di cosa poter fare per arginarlo ma non solo!

Sarà anche l'occasione per bere un buon tè accompagnato dai dolci preparati dalle volontarie del Rifugio

Sarà l'occasione per liberarsi di quel vecchio collare, di quella pettorina, di quel cuscino, di quella copertina che ai vostri pelosi non servono più ma che per gli amici del Rifugio possono essere una vera manna.

Ospiti dell'incontro

Daniela Rambaldi (Fondazione Rambaldi)

Lorena Franconeri (Ambulatorio Veterinario Effemme)

Giuseppe Natrella (Giornalista)

Nicola Caputo (Veterinario)

Rossana Longo e Francesca Scerbo (Rifugio Fata)