"Freedom Across Law": il 14 novembre giornata di studi a Catanzaro

Il 14 Novembre si terrà un'importante giornata di riflessioni e di studi tra l'Università Magna Graecia di Catanzaro (edificio delle scienze giuridiche) e la libreria Ubik di Catanzaro Lido.

Nell'ambito del ciclo di seminari e di studi, "Freedom Across Law", copatrocinato dall'associazione forense "Diritto di Difesa" e da Yairaiha Onlus, il mattino alle 13.30, presso i locali d'Ateneo, si svolgerà un incontro dibattito sul tema dell'ergastolo, sulle condizioni di pena e sugli strumenti assistenziali, di natura materiale e spirituale, con gli avvocati Carlo Petitto e Orlando Sapia, il professor Charlie Barnao del corso di laurea in Sociologia, l'operatrice sociale Sandra Berardi e Domenico Bilotti, docente di "Diritto e Religioni" presso il medesimo Ateneo. I relatori interverranno alla presenza di Carmelo Musumeci, già detenuto all'ergastolo in regime di ostatività ai benefici penitenziari, oggi scrittore, studioso di diritto e coautore di volumi importanti proprio sul tema della punitività e della punibilità.

L'incontro si inserisce nel ricordato ciclo, "Freedom Across Law", alla sua prima edizione, che si è intestato come tema quello della tutela giudiziaria dei diritti di libertà, a cominciare dalla libertà di pensiero, coscienza e religione.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, i lavori si terranno presso la Libreria Ubik di Catanzaro Lido, ove Musumeci potrà presentare la recente pubblicazione di taglio narrativo, esistenziale e autobiografico "Nato colpevole", con Nunzio Belcaro, libraio e stimato operatore culturale, il giornalista Bruno Mirante, e nuovamente Sandra Berardi, presidentessa dell'associazione Yairaiha Onlus, e il docente Domenico Bilotti.