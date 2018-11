Lamezia Terme (Cz), ecco gli appuntamenti al Chiostro Caffè Letterario

Sabato 10 e domenica 11 novembreil Chiostro Caffè Letterario apre le porte a tanti e interessanti eventi, dedicati a grandi e piccini.

Si comincia sabato 10 novembre alle ore 17.30 con un appuntamento dedicato ai più piccoli: CinemandoLab, un laboratorio sul cinema dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. Il pomeriggio di sabato alle 18 seguirà un incontro curato dall'associazione Natale Proto in occasione del decennale della rivistascientifica Esperide. Cultura artistica in Calabria. Semprealle ore 18.00la sala multimediale del Chiostro ospiterà la tanto attesa presentazione del libro di Marisa Manzini "Fai silenzio caparrasti assai - Il potete delle parole contro la 'ndrangheta". L'autrice, che attualmente ricopre il ruolo di procuratore aggiunto a Cosenza dialogherà con il procuratore di LameziaTermeSalvatore Curcio; moderatricedell'incontro, organizzato in collaborazione con la Libreria Tavella, sarà la giornalista rai Mara Martelli.

E dopo un sabato all'insegna della cultura e dell'impegno civico, domenica 11 a partire dalle 18.00"Castagne e vino per San Martino" un appuntamento per ritrovare il piacere di fare comunità intorno ad un bicchiere di vino e alla buona musicadi Francesca Salerno e Luigi Morello.