Il 3 novembre a Sersale la presentazione del libro "Sotto un sole africano"

Sabato 3 novembre (inizio ore 17) con la presentazione del libro "Sotto un sole africano" (sottotitolo: "Lettere di un soldato per un romanzo storico") scritto da Vito Maria Torchia sarà inaugurata la prima biblioteca pubblica della città di Sersale, il borgo epicentro del sistema di sviluppo locale "Valli Cupe". La biblioteca vede la luce grazie all'impegno dei ragazzi dell'associazione di promozione sociale "Mifè" e l'iniziativa ha avuto di recente il plauso del presidente del "Progetto Gutenberg" Armando Vitale e della dirigente dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Sersale Rosetta Falbo. «In un momento storico in cui l'analfabetismo di ritorno è un fenomeno diffuso, intendiamo contrastarlo – ha detto il sindaco Salvatore Torchia – proponendo la biblioteca pubblica come luogo del confronto democratico e della conoscenza». Il libro che sarà presentato sabato racconta in particolare (ricostruendo le tristi atmosfere del momento) le vicissitudini del soldato Giuseppe Torchia della divisione "Brescia" (insieme a lui anche il soldato Giuseppe Mancuso, entrambi di Sersale) che, fatto prigioniero in Nordafrica dagli inglesi dopo la sconfitta italiana nella battaglia di El Alamein, morì a seguito del siluramento, al largo delle coste dell'Africa occidentale, del transatlantico Laconia il 12 settembre 1942 da parte del U-Boot tedesco U-156. Nonostante il Laconia avesse issato la bandiera della Croce Rossa, gli americani lo bombardano provocando oltre 1600 morti inclusi i prigionieri italiani. Ha rievocato la tragedia il film del 2011 "L'affondamento del Laconia" (coproduzione italo-anglo-tedesca). Sabato a Sersale ne discuteranno, coordinati dal giornalista Pasquale Scalise, sull'emozione delle vite spezzate raccontate dal libro, oltre al sindaco Torchia e all'autore, il delegato per la cultura Tommaso Stanizzi, il presidente dell'associazione "Mifè" Wahaboo Issaka e l'editore Marco Rubbettino.

Dettagli Creato Giovedì, 01 Novembre 2018 11:01