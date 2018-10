Mercoledì 24 Ottobre alle ore 9:00, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, si terrà la presentazione dell'ultimo libro del giornalista palmese Arcangelo Badolati, "Santisti & 'Ndrine. Narcos, massoni deviati e killer a contratto" (per i tipi di Pellegrini, Cosenza, 2018). L'evento si inserisce nel ciclo di seminari e di studi "Freedom Across Law", attivato presso il medesimo Dipartimento a cura di Domenico Bilotti, docente di "Diritto e Religioni" nell'Ateneo catanzarese.

Il volume di Badolati costituisce una esaustiva mappatura del cambio di passo intervenuto nella criminalità organizzata degli ultimi decenni, ma anche una serrata analisi dei limiti dell'intervento pubblico e delle alleanze che hanno intessuto per convenienza gli utilizzatori finali del potere criminale.

A presentare l'opera saranno l'avvocato Benito Apollo, membro dell'associazione forense "Diritto di Difesa", sostenitrice del progetto "Freedom Across Law", e lo stesso Bilotti.

"Si tratta di un momento formativo importante. La coscienza dei temi della legalità, anche nell'impresa e nelle pubbliche amministrazioni, non può non passare da una operosa consapevolezza su quanto ci accade intorno", ha commentato Bilotti, aggiungendo "è per noi un onore che Badolati possa presentare i contenuti del suo volume a un pubblico di professionisti e studenti che sono immediatamente a contatto con i limiti e i meriti, i pregi e i difetti, della realtà calabrese".