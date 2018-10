Nasce "Librellula": gruppo di lettura a Lamezia Terme

Mercoledì 24 ottobre alle ore 17.30, presso il Chiostro Caffè Letterario di san Domenico, si terrà il primo incontro di "Librellula: scopri, leggi, vola". L'iniziativa, ideata da Open Space - Associazione Culturale, Reportage e Chiostro Caffè Letterario, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lametino, ha lo scopo di creare un gruppo di lettura che si riunisca sistematicamente per leggere ed analizzare insieme i testi proposti. Tutti gli incontri avverranno presso il Chiostro Caffè Letterario e si svolgeranno ogni due settimane. In occasione del primo appuntamento che si terrà il 24 ottobre, ogni partecipante potrà portare il libro della propria vita e condividere con tutti le emozioni che hanno reso il testo proposto così speciale. Al termine del primo incontro verrà poi scelto insieme ai partecipanti il libro che sarà protagonista del secondo appuntamento e così sarà per tutti i successivi incontri.

Insomma, non resta che aggrapparsi alle ali della Librellula e lasciarsi condurre in un viaggio fatto di pagine e inchiostro.