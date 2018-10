La mostra "Mimmo Rotella in città", allestita a Catanzaro per celebrare il centenario della nascita dell'artista (1918-2006), sarà inaugurata domenica 7 ottobre nella Casa della Memoria, la casa natale del padre del "decollage", divenuta museo, restaurata e aperta dall'artista nel 2005.

La rassegna è promossa dalla Fondazione Mimmo Rotella, istituita dall'artista nel 2000, e dall'associazione Mimmo Rotella Institute, creata da Inna e Aghnessa Rotella, con il supporto della Regione Calabria.

L'allestimento, studiato per adattarsi agli spazi della Casa della Memoria, mostrerà in modo chiaro il rapporto tra Rotella e le città nelle quali ha vissuto e che ha attraversato nei numerosi viaggi. Luoghi che hanno contribuito ad arricchire la sua esperienza umana e artistica.

Lungo le vie della città natale dell'artista sarà inoltre apposta una speciale segnaletica per indicare gli angoli urbani che conservano la memoria dell'artista. La rassegna sarà aperta fino al 31 gennaio del 2019.

