Un weekend creativo, un'occasione unica per vivere un'esperienza interattiva, coltivare la propria creatività alla scoperta di un territorio suggestivo: è Cose Belle Off che si terrà a Soveria Mannelli (Cz) sabato 14 e domenica 15 Luglio.

"Cose Belle Off – weekend creativo" è un progetto ideato da Interazioni Creative in collaborazione con tre aziende che si distinguono per l'eccellente qualità delle proprie produzioni e lo sguardo costante all'innovazione: il Lanificio Leo, Rubbettino Editore e Rubbettino Print.

Un programma ricco quello di Cose Belle Off – weekend creativo e dedicato a creativi, illustratori, blogger, studenti, appassionati e professionisti che vogliono vivere un'esperienza formativa dinamica e interattiva entrando in contatto e osservando il dietro le quinte di aziende d'eccellenza, per comprendere e sperimentare come la creatività possa essere un valore distintivo: la chiave con cui esprimere la propria unicità nella vita e nel lavoro.

I partecipanti potranno visitare le aziende partner, apprendere nuove conoscenze grazie ai due workshop formativi: "La scelta della carta nei progetti creativi e di design" che si terrà presso le aziende Rubbettino, e "Dall'idea al prodotto: Tipico-Atipico e la stampa a ruggine." che si terrà al Lanificio Leo, fare una passeggiata sul territorio e vivere dei momenti di convivialità e di relax nella splendida struttura ricettiva La rosa nel bicchiere.

Tutti i dettagli del programma sono disponibili sul sito interazionicreative.com e sui canali social Facebook e Instagram di Cose Belle Festival.

"Cose Belle Off – weekend creativo" è un progetto satellite di Cose Belle Festival - creatività e design, evento ideato da Interazioni Creative che ha visto la sua prima edizione nel Dicembre 2017 a Cosenza coinvolgendo illustratori, designer e creativi chiamati a esprimersi intorno al claim "Creo e sono Felice. E tu?".

Obiettivo dell'iniziativa è costruire opportunità e condividerle con il migliore fermento creativo calabrese per contribuire ad una narrazione positiva della Calabria: creare occasioni d'interazione e confronto con cura dei dettagli e originalità è la marcia in più che rende Interazioni Creative un punto di riferimento per i creativi del territorio.

Durante Cose Belle OFF – weekend creativo verrà presentata la seconda edizione del contest di illustrazione e anche del festival Cose Belle edizione 2018; sarà esposta la mostra collettiva "Creo e sono Felice. E tu?", si esibirà in un reading musicale il cantautore Gaspare Tancredi e si scoprirà il territorio con l'archeologa Ginevra Gaglianese.