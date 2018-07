L’11 luglio l’inaugurazione della mostra fotografica e multimediale “Lamezia Experience: le Impressioni Mobili”

Open Space – Associazione Culturale, in collaborazione con Instagramers Lamezia Terme, 35 millimetri Associazione, Sistema Bibliotecario Lametino, Live Med, Reportage e ManifestBlog, presenta Lamezia Experience: le Impressioni Mobili, una mostra fotografica e multimediale che animerà le sale e i corridoi del Chiostro Caffè Letterario, visitabile dall'11 al 21 luglio negli orari di apertura del Chiostro. Appuntamento per l'inaugurazione, mercoledì 11 luglio alle ore 19.30 con una breve conferenza stampa nella quale si illustreranno nel dettaglio la mostra e i progetti delle associazioni per il futuro. A seguire, un reading in musica da non perdere. Saranno presenti le immagini dei social selezionate da Igers Lamezia Terme, la mostra fotografica curata da 35 Millimetri - Associazione, i video promo di FranzD, 35 millimetri e Live Med, le Impressioni testuali di ManifestBlog, il magazine dedicato realizzato da Reportage - giornale d'Informazione. Lamezia Experience vuole essere la tappa di chiusura della rassegna, Impressioni Mobili, ma anche il primo passo verso un progetto di più ampio respiro che vuole consolidarsi sempre più come un appuntamento fisso per la città e per la sua cultura. Impressioni Mobili ha vivacizzato gli angoli e le strade di Lamezia Terme da Aprile a Giugno tramite percorsi di trekking urbano-letterari. Cosa sono le Impressioni? Sono i volti, i luoghi del cuore, i vicoli di una città, il paesaggio e la natura, le pagine di un libro, le emozioni di un abbraccio, le suggestioni offerte da un tramonto, la condivisione di storie. Le Impressioni sono anche Esperienze e questa volta si vogliono far rivivere insieme. L'iniziativa è organizzata grazie al supporto di Unipegaso Lamezia Terme e Studio Commerciale Esposito. L'hastag ufficiale per l'iniziativa sarà #LameziaExperience.

Dettagli Creato Sabato, 07 Luglio 2018 18:22