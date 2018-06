Nel contesto dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018),l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro – nell'ambito del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in "Strategie di Accesso, Gestione e Rendicontazione dei Fondi Europei" – e il Centro di Documentazione Europea / Europe Direct di Catanzaro istituito presso l'Ateneo medesimo e afferente alla Rete dei CDE italiani coordinati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha inteso organizzare e promuovere il Workshop Tematico "Le Opportunità dei Finanziamenti Europei per la Cultura e per la Ricerca". L'evento– realizzato altresìin regime di partenariato con l'Accademia Europei delle Regioni di Bruxelles, in collaborazione con il Club per l'Unesco di Catanzaro e con il Patrocinio di Confcooperative / Federcultura Nazionale di Roma – è programmata presso l'Aula Cathacium sita all'interno del Complesso Monumentale "San Giovanni" di Catanzaro (Piazza Giuseppe Garibaldi, 1)il giorno Venerdì 22 Giugno 2018 (Ore 15:00).

