La Leonida Edizioni pubblica “Kintsugi” della scrittrice catanzarese Marisa Provenzano

La Leonida Edizioni pubblica Kintsugi (Leonida Edizioni 2018) della scrittrice catanzarese Marisa Provenzano. Il kintsugi, o kintsukuroi, letteralmente significa "riparare con l'oro". è una tecnica giapponese che utilizza l'oro, l'argento liquido o la lacca con polvere d'oro per riparare oggetti in ceramica e saldarne assieme i frammenti.

Il Kintsugi ha una metaforica affinità con l'opera del poeta che, inconsciamente, ha nella sua penna quell'oro che può ridare vita e bellezza anche a momenti tristi e bui, a situazioni dell'esistenza che spesso vorremmo cancellare.



La poesia diventa panacea per 'sanare' momenti di solitudine, d'infelicità ed il poeta con i suoi versi tenta di raggiungere quella 'perfezione' che gli consenta di vivere positivamente in una dimensione rinnovata, recuperando ciò che 'si è rotto' e sembrerebbe non avere più valore.