Catanzaro, domani al “Piccolo” del Politeama il regista Massimiliano Bruno presenta il suo primo romanzo “Non fate come me”

Massimiliano Bruno, l'apprezzato regista di "Sogno di una notte di mezza estate" in programma domani sera, sabato 10 marzo, al Teatro Politeama di Catanzaro, presenterà – sempre domani, alle 17,30 al Piccolo – il suo primo romanzo, "Non fate come me", che sta riscuotendo un grande successo di vendite e di critica.

E' un evento collaterale voluto dal sovrintendente Gianvito Casadonte che, assieme a Sergio Dragone, parlerà del libro con l'autore. Subito dopo il regista incontrerà i ragazzi delle scuole di teatro cittadine.

Massimiliano Bruno, sceneggiatore, regista, attore e oggi anche scrittore, con la sua prima opera letteraria "Non fate come me", edito da Rizzoli, è riuscito a tracciare, con penna brillante, i tratti di un personaggio a volte non proprio simpatico, inaffidabile, incostante, rabbioso. In due parole: un cinico-meschino sopraffatto dalla vita e dagli eventi dai quali si fa travolgere senza mai dire no.

E' uno dei più vivaci e brillanti autori e registi del cinema italiano contemporaneo; la maggior parte dei film proiettati nelle sale cinematografiche negli ultimi 5 anni porta la sua firma o come sceneggiatore o come regista.

Nasce a Roma nel 1970, da genitori calabresi. Esordisce nel 2011 alla regia con "Nessuno mi può giudicare", film campione d'incassi con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo con il quale ottiene 5 candidature al David di Donatello e vince il Nastro d'Argento per la miglior commedia.

È autore di molte sceneggiature di successo: "Beata Ignoranza", "Notte prima degli esami", "Ex", "Maschi contro femmine", "Questa notte è ancora nostra", "Tutti contro tutti", "Buongiorno papà". Mentre come regista l'ultimo film è "Beata ignoranza" nel 2015 è dietro la macchina da presa con "Gli ultimi saranno ultimi" nel 2014 "Confusi e felici", "Viva l'Italia" nel 2012, "Nessuno mi può giudicare" nel 2011.

Per la televisione scrive per "I Cesaroni", "Quelli che il calcio", "Non ho l'età". È attore nella serie televisiva Boris e nella serie "L'ispettore Coliandro".