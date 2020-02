Crotone: il 29 febbraio il convegno sul tema “Investire nella cultura, come garanzia di vero progresso”

Nell'ambito del cartellone di eventi culturali "Luce sulla Città VII" il Movimento Vivere In ha organizzato, in collaborazione con la Parrocchia San Dionigi e la Caritas Diocesana, l'incontro sul tema: "Investire nella cultura, come garanzia di vero progresso", una riflessione sull'importanza della cultura nella dottrina sociale della Chiesa e nella società attuale.

Condurranno la conversazione Valentina Zaffino, docente presso la Pontificia Università Lateranense e don Serafino Parise, biblista.

Con questo incontro Vivere In mette un altro tassello per arricchire la conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa, che vuole i laici protagonisti nella città degli uomini. L'intero percorso ha come scopo quello di contribuire alla crescita della corresponsabilità sociale nel nostro territorio, che vuole reagire con consapevolezza alla deriva culturale e sociale presente, facendo leva sulle energie positive che possono e devono diventare protagoniste di una rinascita possibile e doverosa anche nei confronti delle giovani generazioni.

Sabato 29 febbraio alle 18,30 presso il Social Hub Caritas in Piazza Duomo a Crotone.