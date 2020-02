Presentato a Isola Capo Rizzuto il libro di Franco Laratta, "Vantativinne"

Si è svolto nella serata di sabato 15.02.2020 ,nella sala consiliare del Comune di Isola di Capo Rizzuto, la presentazione del libro, "Vantativinne" di Franco Laratta, organizzata dalla Proloco di Isola di Capo Rizzuto

Un momento di riflessione di dibattitto intorno al tema "La Calabria che non si arrende"che ha stimolato la voglia di essere Calabria e visionari di una società che non aspetta il cambiamento ma ne diventano i protagonisti, mettendosi in discussione quotidianamente facendo scelte coraggiose e illuminanti.

La Proloco di Isola di Capo Rizzuto, impegnata nella promozione a sostenere la rinascita di questo territorio, esprime la proprio soddisfazione , nel constatare, con quanta passione e partecipazione, il numeroso pubblico presente e in diretta sui social media, ha ricevuto il messaggio di positività operativa dell'evento.

Un ringraziamento ,agli attori della serata. Salvatore Astorino imprenditore,Teresa Loprete pluricampionessa italiana di Judo, Aldo Luciano imprenditore agricolo e presidente del comitato promotore finocchio IGP Isola di Capo Rizzuto,al Dott. Tommaso Parisi neuropsichiatra e Franco Laratta autore. Un grazie alle autorità presenti , all'Amministrazione Comunale e un particolare e sentito ringraziamento all'eccezzionale moderatore della serata Dott. Marco Calabretta.