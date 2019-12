Casabona (Kr), il 28 dicembre il convegno sui “Diapiri Salini nella Valle del Vitravo”

"Diapiri Salini nella Valle del Vitravo". E' questo il titolo del convegno che andrà in scena il prossimo 28 dicembre alle ore 17.00 a Casabona (Casa della Cultura "Salvatore Liguori"), in provincia di Crotone. I Diapiri Salini sono rocce evaporitiche composte da sale, legate ad un particolare evento geologico (Crisi di Salinità del Messiniano) avvenuto 5,6 milioni di anni fa, attualmente rinvenibili nel territorio di Zinga, frazione di Casabona. Sono rocce uniche nel suo genere che si trovano solo in poche parti nel mondo.

E' un evento patrocinato dal corso di laura in Scienze Geologiche e dal Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria oltre che dal Comune di Casabona, Italia Nostra, Sumporto & Friends 2.0 e dalla Società Italiana di Geologia Ambientale. Al convegno prenderà parte il Dottor Rocco Dominici, geologo e ricercatore dell'Università della Calabria, autore di alcuni studi associati a queste particolari rocce e che vedrà anche la presenza di Teresa Liguori, vice presidente nazionale di Italia Nostra e lo storico locale Giuseppe Tallarico. Per l'occasione è prevista, per domenica 29 dicembre alle ore 10.00, un'escursione per ammirare dal vivo questo spettacolo della natura.