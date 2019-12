A Crotone l'incontro "Una azione laicale in sintonia con la Evangelii Gaudium"

Il Movimento Vivere In ha organizzato, in collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Strongoli e con il MASCI, l'incontro sul tema: "Una azione laicale in sintonia con la Evangelii Gaudium".

L'incontro, che vedrà il contributo di Antonella Maria Parisi, Magister comunità MASCI, di Rachele Via, Responsabile di Vivere In, vuole essere un momento di riflessione sul tema dell'impegno laicale nel nostro territorio alla luce dell'insegnamento della Evangelii Gaudium.

Con questo incontro continua il viaggio che Vivere In propone alla scoperta del Magistero della Chiesa "maestra di umanità", che vuole i laici protagonisti nella città degli uomini. Consapevoli che, da laici, siamo chiamati a calarci in tutte le pieghe della storia, anche le più buie, per portare luce; siamo chiamati a portare nel mondo il sale della Sapienza.

È un percorso volto a contribuire alla crescita della corresponsabilità sociale per poter essere presenti con sempre maggiore consapevolezza nel mondo di oggi.