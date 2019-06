Crotone, sabato l’incontro “Prevenzione urologica maschile” promosso dal Lions Club

Sabato 29 Giugno, alle ore 18.00, il Lions Club Crotone Host chiuderà la propria attività di servizio dell'Anno Sociale 2018/2019 col Service "Prevenzione urologica maschile - Meglio prevenire – Fatti un amico urologo e vivi felice", che si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Crotone.

Per l'Anno Sociale 2019/2020 al Presidente in carica Giancarlo Sitra subentrerà, col passaggio della Campana, il nuovo Presidente, già Colonnello medico della Polizia di Stato, Orlando Amodeo.

Il Service, che vedrà come moderatore Franco Palermo, dopo i saluti di apertura del Presidente in carica Sitra, del Sindaco Ugo Pugliese e del Presidente della Zona 23 Lion Pietro Zungrone, sarà affidato alle relazioni del Socio Lion Vincenzo Aiello, Responsabile Urolitiasi del Romolo Hospital e Salvatore Voce, Lion e crotonese emerito, Presidente della Società Italiana Urologi e Direttore Urologia dell'Ospedale "Santa Maria delle Crosci" di Ravenna. Concluderà i lavori Felice Raso Costabile Presidente della VII Circoscrizione – Distretto 108 YA.

"Ancora una volta, con questa impegnativa iniziativa, il Lions Club di Crotone Host - dichiara Giancarlo Sitra - mette a disposizione della nostra comunità le sue migliori competenze e professionalità per educare il cittadino ad avere migliore cura di sé adottando stili di vita che possono tenere lontano le malattie e contribuire così al benessere della salute individuale e collettiva ed alleviare i forti costi sociali della salute pubblica".

Vicenzo Aiello parlerà tra l'altro della calcolosi urinaria, di ciò che bisogna sapere in merito e cosa è utile fare, della sua diagnosi e del suo trattamento ed insieme a Salvatore Voce faranno sapere di più con parole semplici e comprensibili sulle varie malattie delle vie urinarie: sul cancro del rene e della vescica, sull'incontinenza, sulle infezioni per sesso, sull'ipertrofia prostatica benigna, sulla patologia dei genitali maschili, sul trapianto del rene, sui tumori del rene, della prostata, del surrene etc.

Ed ancora, Voce in particolare parlerà dei "10 Pit Stop per tagliare il traguardo insieme" raffigurati nell'immagine della Locandina dell'evento: 1 Evita di fumare, 2 Fai attenzione alla presenza di sangue nelle urine, 3 Fai attenzione alle malattie sessualmente trasmissibili, 4 Bevi tanto, almeno 1/5 2 litri d'acqua al giorno, 5 Mangia sano, 6 Fai Attività fisica, 7 Controlla pressione e glicemia, 8 Presta attenzione al deficit erettile, 9 Evita l'uso di droga, 10 impara l'autopalpazione dei testicoli.

Voce da Presidente della Siu (Società Italiana Urologi) ha portato a termine i

i tre progetti su cui si è impegnato al momento della sua nomina: maggiore integrazione tra le varie associazioni di urologi italiane attraverso meeting comuni e condivisione dei percorsi formativi dei giovani urologi, la promozione a livello nazionale dell'utilizzo di alcune nuove tecnologie, in uso solo in alcuni centri della penisola (progetto "Urotechno") e valorizzazione del progetto di sensibilizzazione del benessere maschile con il nome "Pianeta Uomo".

"In quest'ottica -ha dichiarato Voce - ho dedicato una attenzione particolare alle problematiche della sfera sessuale dei giovani uomini che sono sempre più diffuse nei nostri ambulatori. Quindi attenzione al benessere maschile a tutte le età dall'adolescenza alla senilità. Sono Contento e ringrazio il Club di Crotone Host, il Club di mio padre -ha dichiarato con un pizzico di commozione Salvatore Voce- che mi ha dato, da Medico e Lion del Club di Ravenna, l'opportunità di poter servire la mia città alla quale sono profondamente legato".