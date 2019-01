La storia di Cotronei in un libro

Consegnare alla comunità ed alle future generazioni un documento autorevole destinato a raccogliere ed a tramandare il patrimonio storico, identitario e sociale della comunità di Cotronei, sin dalle sue origini. Sottende questo obiettivo la delibera della Giunta Municipale con la quale, su proposta del Primo Cittadino, si affida a Francesco Cosco, Storico e socio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, l'incarico di redigere un volume ad hoc sulla storia del Comune.

A darne notizia è lo stesso Sindaco Nicola Belcastro per il quale è dovere delle istituzioni pubbliche, anche e soprattutto di quelle locali e di periferia, investire attenzione e risorse nella tutela e nella promozione di quella memoria collettiva di popoli e territori senza la quale nessuna attesa di sviluppo, a nessun livello, può dirsi seriamente fondata.

Negli archivi di Cotronei – va avanti il Primo Cittadino – ad oggi esistono solo alcuni documenti su singoli episodi. L'impegno di Cosco sarà finalizzato pertanto ad individuare in dettaglio i trascorsi storici, gli elementi che riguardano e distinguono lo sviluppo della cittadina, tra cui la valorizzazione della montagna, della biodiversità, del Parco Nazionale e del turismo per sostenerne oggi una promozione più adeguata. Perché – conclude Belcastro – non c'è senso di appartenenza senza conoscenza e consapevolezza delle proprie origini e non può esserci marketing senza storia!

L'ambizioso progetto culturale, di ricerca e di divulgazione è sostenuto e finanziato sia dall'Amministrazione Comunale che dal Parco Nazionale della Sila.