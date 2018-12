Natale in casa Pro Loco Carolei

Si è appena conclusa una due giorni intensa e piena di forti emozioni che ha riguardato e coinvolto la comunità di Carolei, piccolo centro a pochi chilometri dal capoluogo Brutio.

Sabato 22, un nutrito gruppo di persone composto non solo dai soci della Pro Loco e arricchitosi da nuovi sostenitori, ha rallegrato le botteghe e le attività commerciali presenti sul territorio attraverso la tradizionale strina di Natale, tipica del cosentino. Tutte le attività commerciali sono state interessate dalla strina ed hanno ricambiato con vivo affetto il gesto a loro dedicato. Alla fine del giro cittadino, i soci ed i loro ospiti si sono poi fermati in prossimità della chiesa della Madonna del Carmine per offrire a tutti i tipici cuddruriaddri e le altrettanto tipiche e gustose "vecchiareddre", la versione con solo alici, o ancora meglio con sarde, del più noto panzerotto, immancabile nella tradizione cosentina. Il tutto è stato allietato con musiche tradizionali e con un buon vino, messo a disposizione da diversi amici e sostenitori della Pro Loco; a conclusione panettone e spumante per tutti. Numerosa è stata la partecipazione della cittadinanza, ben oltre ogni più rosea aspettativa.

La due giorni ha visto il culmine domenica 23 in prossimità del Monumento ai Caduti, dove è stato realizzato il villaggio di Babbo Natale, inaugurato, oltre che dal Presidente della pro loco Pulice, anche dal Sindaco Iannucci e dal neo eletto Sindaco Baby, la piccola Sara Tarantino, a cui sono state consegnate le chiavi del villaggio. Tutti i partecipanti sono stati accolti dal padrone di casa che ha dispensato baci e abbracci a tutti i partecipanti con una attenzione particolare per tutti i bambini accorsi, che, per l'occasione, hanno scritto una letterina con i buoni propositi per il nuovo anno. La loro spontaneità e la meraviglia per il mondo hanno regalato momenti di gioia a tutti, ripagando l'intenso lavoro di preparazione dell'evento. Passione e affetto hanno animato i soci nella realizzazione di quello che alla fine è stato per tutti un sogno ad occhi aperti. Molti infatti i momenti toccanti; tra tanti la presenza del neonato Emanuele che, nato solo il 27 di novembre, già si è fatto fotografare con Babbo Natale, un gesto di augurio ed un caro augurio di tanta fortuna per il piccolo; un grazie di cuore va alla speciale mamma, che ha voluto regalare un meraviglioso momento a tutta la comunità presente. Altrettanto bella e toccante è stata la normale visita istituzionale delle forze dell'ordine al villaggio e la paura di tanti bambini che fossero lì per arrestare il povero Babbo Natale. Sorrisi ed urla di giubilo sono seguite quando le forze dell'ordine hanno confermato che nessun arresto era previsto per Babbo Natale. La serata si è conclusa in allegria e con tanti tanti sorrisi.

La due giorni quindi ha avuto termine nel migliore dei modi, ma i nostri mai paghi replicheranno giorno 26 dicembre e giorno 6 gennaio ricreando ancora una volta il villaggio. Nelle stesse date, nelle strade del borgo di Appiè la Terra, si svolgerà anche il tradizionale presepe vivente, arrivato ormai alla XI edizione ed organizzato dagli amici del presepe vivente. A tutti loro un grosso augurio per la passione con cui svolgono queste attività, permettendo così di mantenere vive tradizioni millenarie. A tutti voi, l'appuntamento e l'augurio di ritrovarci per le strade di Carolei nei giorni del 26 dicembre e del 6 gannaio.

Dai soci della pro loco un affettuoso e caloroso grazie ai tanti amici che, anche in questa occasione, hanno dimostrato solidarietà concretamente: Aldo Bruno, Pietro Guido Forrino, Roberto Cavaliere, Gianni Miceli, Alfonso Tarantino, Aldo Borrelli, Marco Cestaro.