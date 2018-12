"Pitagora – Storia di un bambino diventato immortale": un testo per riscoprire il fenomeno pitagorico

Pitagora – Storia di un bambino diventato immortale, è il testo che la Nuova Scuola Pitagorica ha prodotto, dopo due anni di ricerche, per diffondere la conoscenza del filosofo Pitagora in particolare nelle scuole e all'interno della società.

La pubblicazione sarà presentata ufficialmente martedì 18 dicembre alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone, l'Ente che ha collaborato insieme all'Associazione NSP all'iniziativa culturale.

Questo progetto nasce con l'intento di stimolare la conoscenza del fenomeno pitagorico e aprire un dibattito nella società e in particolare all'interno del mondo dell'istruzione scolastica. Rappresenta il punto di partenza per una serie di attività in vari campi da programmare nel corso degli anni.

I contenuti dell'opera sono frutto di studi e analisi svolte all'interno della Nuova Scuola Pitagorica, grazie al contributo dei suoi soci sparsi in tutto il mondo.

Finalmente, dopo circa 2.550 anni, nella città di Crotone si stanno mettendo a frutto iniziative tanto attese. Prima fra tutte la creazione della statua in onore al primo filosofo che incredibilmente ancora mancava.

La Nuova Scuola Pitagorica, dalla sua fondazione ufficiale nell'agosto del 2016, ha iniziato sin da subito a sostenere e proporre vari progetti al fine di stimolare le attività legate alla figura di Pitagora, e creare delle iniziative per riscoprire e discutere del fenomeno pitagorico, padre dello sviluppo del razionalismo e della nascita della Magna Grecia.

Oltre a contribuire alla promozione del gemellaggio internazionale con l'Isola di Samo, e a organizzare svariati incontri e convegni, negli scorsi mesi la NSP ha anche definito, insieme al Comune di Crotone, l'importante progetto del Cammino Pitagorico, che una volta ultimato porterà a importanti ricadute dal punto di vista sociale, turistico ed economico.

Il testo Pitagora – Storia di un bambino diventato immortale, rappresenta quindi una base di partenza per approcciarsi alla comprensione degli accadimenti nella vita di Pitagora e della città di Crotone.

Da questo punto si parte per iniziare a concretizzare molteplici iniziative in ambito culturale e artistico che porteranno a valorizzare definitivamente la figura di Pitagora, oggi, nella città pitagorica.