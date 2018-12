Crotone: concluso il "Semenzaio di Scrittura Creativa"

Si è concluso, il 2 dicembre, presso l'Hotel Casarossa di Crotone il "Semenzaio di Scrittura Creativa" condotto dallo scrittore di romanzi storici Carlo A. Martigli organizzato da Fondazione Odyssea e da Fabbrica delle Arti con il patrocinio del Comune di Crotone e della Provincia di Crotone, " ideato e organizzato da amici del libro e della cultura di Crotone ".

Uno dei primi di una linfa serie di eventi organizzati in vista e in attesa della XIX edizione del Festival dell'Aurora "Mediterranean without frontiers". Uno dei tredici grandi festival storici e di rilevo internazionale finanziato dalla regione Calabria .

Un corso a cui sono stati invitati a partecipare tutti gli istituti superiori della città ad a cui hanno aderito l'Istituto Tecnico Industriale Guido Donegani, Istituto Tecnico Nautico Mario Ciliberto, I.P.S.I.A. Anna Maria Barlacchi .

Due giorni di corso dove le studentesse si sono confrontate sulle basi della scrittura creativa e la realizzazione di un romanzo, grazie ad esercizi proposti dal docente. Questa esperienza di "ritiro formativo" ha riscontrato molto entusiasmo da parte sia delle allieve che del docente, che ha riconosciuto un grande interesse e brillantezza mentale nelle giovani.