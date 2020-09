Dal 7 al 13 settembre torna la "Cosenza Fashion Week"

La moda torna protagonista, nella città di Cosenza, dal 7 al 13 settembre 2020 con la IV edizione di Cosenza Fashion Week, ideata da Giada Falcone con il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Cosenza e della Calabria Film Commission.

Una settimana densa di eventi moda, spettacoli, shooting fotografici e dibattiti culturali sul mondo del fashion, del design e della fotografia, che si concluderà domenica 13 settembre con la grande sfilata e la partecipazione di ospiti internazionali sotto il cielo stellato del Planetario "G.B. Amico" di Cosenza.

La manifestazione ospita la finale internazionale del primo web festival della moda "Independent Style". Un progetto nato per ripensare la moda dopo il lockdown, creando nuove prospettive e coinvolgendo le realtà di eccellenza italiane ed internazionali in un evento innovativo.

Tra gli appuntamenti più "glamour" di questi mesi, ricordiamo l'incontro con Enrico Minio Capucci, presidente della Fondazione Roberto Capucci e nipote dello stilista di fama mondiale. Oltre 500mila visualizzazioni in tre mesi di web festival, centinaia di migliaia di interazioni: Independent Style è un evento che ha "federato" tre importanti realtà della moda: Cosenza Fashion Week, Barolo Fashion Show e Medit Summer italiana, coinvolgendo un folto pubblico nei dibattiti e nelle interviste con esponenti d'eccellenza nel campo della moda, del design e della fotografia.

«La Cosenza Fashion Week torna 'in presenza' e vuole offrire grandi opportunità ai giovani designer – sottolinea Giada Falcone di Globe Cosenza Fashion Week -. Con Independent Style abbiamo creato nuovi stimoli tra i talenti incentivando la formazione, il lavoro di squadra e il confronto con professionisti e aziende. Continuiamo a promuovere il "Made in Italy" e ad aprirci in un processo alto di internazionalizzazione, con il territorio calabrese protagonista di questa evoluzione».

Come accade in ogni edizione, quest'anno anche in digitale, ci saranno grandi opportunità di crescita e connessioni tra stilisti, aziende, distributori, fornitori boutiques, media e agenzie di moda: il Progetto Cina, ad esempio, consentirà ai vincitori del concorso moda di effettuare stage in aziende del Wenzhou Fashion District, di presentare progetti ad aziende e fondi di investimento cinesi, creando collezioni moda sino-italiane, in collaborazione con l'Università di Wenzhou, che culminerà nell'esposizione dei capi nello showroom del Made in Italy di Rui'an.

Tra gli appuntamenti della IV edizione di Cosenza Fashion Week: martedì 8 settembre, l'incontro web con il fotografo internazionale Giovanni Gastel; mercoledì 9 settembre, il fashion shooting con l'associazione AIPD di Cosenza nei vicoli del centro storico della Città; il 12 settembre, al chiostro di San Domenico si terrà il convegno scientifico "Women up" con l'associazione Alt (Associazione Lotta Tumori); sempre il 12 settembre, al BoCS art Museum, il trunk show con giovani stilisti.

Il gran finale della sera del 13 settembre è riservato all'alta moda di Egon von Fürstenberg, Dimitar Dradi e Fabio Porliod.

La manifestazione si terrà nel rispetto delle disposizioni anti Covid.19.

È possibile consultare il programma sulle pagine social FB e IG Globe fashion-Cosenza Faschion Week e su www.cosenzafashionweek.com.