L'11 settembre al Museo del Presente di Rende la performance "Sine Die"

Venerdì 11 settembre alle ore 18.00 presso il Museo del Presente di Rende continuano gli appuntamenti di Intrecci Contemporanei a cura di Roberto Sottile. In occasione del finissage delle mostre in corso protagonista della serata il Performer Mauro Maurizio Palumbo che si esibirà nella performance "SINE DIE" dove l'artista riflette sullo spazio e sul tempo, sull'importanza dell'essere presente qui e ora.

Mauro Maurizio Palumbo, classe 1985, sviluppa la sua ricerca artistica dallo studio del Disegno e della Pittura classica e accademica attraverso la sperimentazione dei vari linguaggi delle arti visive, che lo condurranno nel 2010 alla performance art. Le sue azioni performative riguardano lo studio del corpo e la comunicazione non verbale.

Collabora con il MIBACT, la Direzione Regionale Musei della Campania e varie Istituzioni nazionali ed estere per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali attraverso i linguaggi contemporanei. È direttore artistico della Compagnia Italiana dei danzattori, della Fondazione Giambattista Vico - Istituto di Alta Cultura, ed è coordinatore del Piano triennale delle arti per la città di Pagani (SA) con il progetto "N'Ars in Corpore". Presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa è collaboratore alla Cattedra di Pedagogia Sperimentale e tecniche e linguaggi della Performance. Presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli è cultore di Cromatologia e Tecnico per il Fondo Beni culturali. Collabora con la rivista scientifica di arte contemporanea 'Zeusi, linguaggi contemporanei di sempre' diretta dal critico e storico dell'arte Marco Di Capua ed edita da Arte'm.