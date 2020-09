La poesia e la prosa strumenti di cambiamento. Gocce di speranza che arrivano dalla Calabria: La lirica "Occhi" e la trilogia di Ilina Sancineti

"Ci sono occhi che illuminano l'oscurità.

Occhi che curano gli affanni,

che ricordano un sorriso.

Che incantano.

Ci sono occhi che sanno di arcobaleno dopo una lunga giornata di pioggia.

Occhi nei quali riconosciamo noi stessi,

che regalano valore alla vita.

Che insegnano.

Ci sono occhi che sembrano abbracci.

Occhi che danno forza,

che rendono invincibili.

Sono il nostro lascito,

la salvezza di questa dissennata umanità.

Sono gli occhi dei bambini."

Questa è una delle più toccanti liriche di Ilina Sancineti dedicata ai bambini del Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile "Ferrari" di Castrovillari in occasione della Santa Pasqua del 2016.

Sono parole che toccano l'anima e che giungono con la forza della speranza nel cuore di chi soffre e di chi sta lottando per superare le difficoltà che la vita impone di affrontare.

Non sempre la vita offre un sorriso o giornate ricche di serenità, spesso ci sono momenti in cui è difficile intravedere la luce.

Ecco, questa poesia è uno spiraglio di luminosità che avvolge la vita di bene, di felicità e di grazia.

È un delicato soffio che colora le giornate più nere, è una voce che sussurra "provaci ancora una volta", è la speranza che anima il cuore delle nuove generazioni, è il tocco magico che ognuno di noi ha e che nessuno può mai spegnere.

La speranza è la promessa che il dolore passerà e che porterà il caldo sorriso della vita che vince ardentemente sulla morte.

In una terra come la Calabria, le parole di Ilina Sancineti aspirano a far rumore, vogliano arrivare dritte ai giovani e regalare una promessa di ricchezza: "il tempo della giovinezza".

Il tempo promesso è un dono speciale: "è la ricchezza di scoprire ed insieme di programmare, di scegliere, di prevedere e di assumere le prime decisioni in proprio, che avranno importanza per il futuro nella dimensione strettamente personale dell'esistenza umana. Nello stesso tempo, tali decisioni hanno non poca importanza sociale" (Papa Giovanni Paolo II)

Il tempo che si rivela all'uomo e l'uomo che ne crea il suo futuro.

"Io voglio bene a questa terra. È disgraziata, sfruttata, violentata dalla malavita, dal malaffare, dall'arretratezza culturale. Ma se tutti gli voltiamo le spalle e non restiamo, criticarla non ha senso".

Sono queste le parole di Ilina, avvocato, scrittrice, poetessa che da anni si impegna per promuovere in Calabria la cultura e messaggi sani e ricchi di speranza.

Diversi sono stati i riconoscimenti a questa autrice.

Nella contro- copertina del suo secondo romanzo, "il Cammino degli Eletti LA TORRE ROSSA" si legge: "L'accademia dei Bronzi di Catanzaro ha provveduto a pubblicare diverse sue liriche in varie Antologie. Cinque suoi componimenti appaiono altresì nell'Enciclopedia dei poeti italiani contemporanei, edita dalla Aletti. Nel 2019 è rientrata tra i finalisti del premio "Thousand Poets for Change Rome 2019". Il primo romanzo della trilogia "il Cammino degli eletti- Decimus", si è qualificato al secondo posto nella sezione Romanzo inedito del Premio Internazionale prosa, poesia, teatro e arti figurative della città di Castrovillari del 2018 e nell'a.s. 2019/2020 è stato scelto come testo di narrativa supplementare presso le classi prima e seconda media dell'I.C. "Taverna" di Montalto Uffugo (Cs)".

In occasione del tuo trentaseiesimo compleanno, cara Ilina, ti auguriamo una brillante carriera e un futuro ricco di speranza e di cose belle.

Auguri!!

Il marito Francesco Marino, l'amica Gabriella Capparelli e gli amici Mario Gaudio e Battista Bruno