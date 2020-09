Casali del Manco (Cs), letteratura, musica e arte: tutto pronto per il reading in località Pedace

Contaminazione di parole, musica e arte da godere in sicurezza, nel rispetto delle norme anti- Covid per la quarta edizione di Reading quarto festival della lettura in programma il 5 e 6 settembre presso il convento di S. Francesco di Paola – località Pedace a Casali del Manco (CS).

L'evento organizzato dalle associazioni UniterpreSila, C-siamo Onlus , Prometeo 88, e, patrocinato dal Comune di Casali del Manco, Provincia di Cosenza, Regione Calabria, Ente Parco della Sila e Gal Sila.

Il Festival aprirà i battenti sabato 5 settembre alle ore 17, previsti i saluti istituzionali del sindaco di Casali del Manco Stanislao Martire, del parroco di Pedace Don Francesco Castiglione, del presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio e del direttore del Gal Sila, Francesco De Vuono.

Al via alle 18 la presentazione del libro" Antichi Delitti" di Francesco Caravetta, reading a cura di Armando Vecchio con la chitarra battente di Daniele Scrivano a far vivere luoghi e storie narrate nelle pagine.

Serata dedicata allo spettacolo con le atmosfere di "RitmOdissea" con Leon Panatrei e l'attrice corporea Marisa Casciaro.

Domenica sei settembre alle 17 in programma l'intensità della storia de

" Lo Scirocco bugiardo" di Rossella Cuconato, reading con Maria Gabriella Lanza e Lorenzo Iorio alla chitarra. Seguirà alle 18 la presentazione del libro : " La vita non è un film" di Luigi Scornaienchi, live recital a cura di Annamaria e Vito Aquino.

La quarta edizione del festival si chiuderà alle 21 con lo spettacolo "Stasera LEGG'io" di Gigi Miseferi con Sebastiano Ragusa al sax e Michele Ferrazzano al pianoforte e tastiera.

Due giorni intensi in cui trovera' spazio la poesia con l'omaggio a Gianni Rodari con le incursioni dell'attrice Debora Falcone.

Per i visitatori un viaggio sensoriale con l'esposizione di bonsai curata dal Club Bonsai Lympha Nigra di Casali del Manco, la mostra di pittura

" Harmonies of Art" di Alessia Via e la mostra fotografica di Aldo Lecce.

"Valorizzare i luoghi e i talenti della Calabria è la mission del nostro festival che cresce di anno in anno" afferma Ida Nicoletti presidente di UniterpreSila- " Sicurezza, accoglienza, letteratura, arte e musica per un appuntamento che possa far riflettere e sognare" l'auspicio di Concetta Carravetta- presidente di C-siamo onlus

"In un anno particolare quale quello caratterizzato dall'emergenza Covid, il festival è oasi di serenità" dice Paride Gallo- presidente di Prometeo88.