Nasce il Premio letterario "Città di San Giovanni In Fiore"

L'Associazione culturale Donne e Diritti comunica la nascita del premio letterario " Città di San Giovanni in Fiore", premio che vuole essere un Osservatorio dei fenomeni più interessanti del panorama letterario e rilevarne le tendenze, perché la letteratura è una forma insostituibile di conoscenza del mondo.

L'idea di questo premio affonda le sue radici nella Rassegna "Emozioni d'inverno", nata nell'ottobre 2017 e che, di anno in anno, ha visto protagonisti autori come Gioacchino Criaco, Domenico Dara, Santo Gioffrè, Lou Palanca, Olimpio Talarico, Mimmo Gangemi, Gregorio Corigliano e tanti altri che hanno presentato i loro libri donando emozioni e suscitando confronti socio/ culturali molto forti nella comunità sangiovannese.

Quest'anno il nome della Rassegna sarà cambiato in "Emozioni culturali al femminile" poiché la rassegna è promossa dall'Associazione "Donne e Diritti" e non sarà curata solo nei mesi invernali, infatti, due presentazioni si svolgeranno in primavera.

Ad Agosto, invece, si Svolgerà il Premio la cui promozione, nel Paese di Gioacchino da Fiore, era un obbligo storico e culturale e l'Associazione si avvalorerà della collaborazione degli "Incontri Silani", la Rassegna letteraria Silana, ideata da Egidio Bevilacqua e curata e coordinata da Stefania Fratto.

Oggi più che mai, la cultura è un volano di sviluppo delle nostre comunità, soprattutto delle aree interne che possono ritornare a essere protagoniste nel sistema Italia e come diceva Helen Hayes "I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali."