A Castiglione Cosentino una serata per ricordare i 100 anni della nascita di San Giovanni Paolo II

Riparte #Wojtyla100, tour di incontri ideato dallo scrittore Antonio Modaffari per celebrare il Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II: "Dopo lo stop dovuto al Covid19-dichiara Modaffari- torniamo a celebrare questo gigante della Fede a Castiglione Cosentino dove si terrà una serata nel rispetto delle normative anti-Covid. Voglio ringraziare il Sindaco, Salvatore Magarò, che ha sposato l'idea di dedicare un momento a San Giovanni Paolo II, figura che ha un legame fortissimo con la gente di Calabria".

Un legame evidenziato anche dalle parole dello stesso Magaro: " Il pontificato di Giovanni Paolo II-dichiara il Sindaco di Castiglione Cosentino- è stato un pontificato diverso, giovane, vigoroso, evangelico.Nessuna personalità di livello mondiale è rimasta nel cuore della gente come il papa polacco. Nessuno ha inciso più di lui, non solo sulla vita della chiesa, ma anche su quella della società. Ha segnato in modo straordinario la mia vita di uomo e di politico, impegnato nelle istituzioni. È sempre presente nei miei occhi e nel mio cuore".

L'appuntamento è per giorno 1 settembre alle ore 21:00 in piazza della Concordia a Castiglione Cosentino.