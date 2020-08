Trebisacce: presentato Marestate 2020

L'Amministrazione comunale di Trebisacce ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, il cartellone degli eventi estivi Marestate 2020.

Il programma estivo del Comune di Trebisacce si è sempre distinto per il livello qualitativo e quantitativo degli eventi proposti, diventando punto di riferimento per tutto il territorio e strumento di attrazione turistica apprezzato.

Quest'anno, le norme per la lotta alla diffusione del Covid-19 hanno imposto la rinuncia agli eventi pensati per ospitare migliaia di turisti.

Tuttavia ogni cambiamento rappresenta un'occasione di crescita e la composizione del cartellone degli eventi è divenuta una sfida, finalizzata a creare un paniere di spettacoli e momenti di divertimento che si possano svolgere nel rispetto delle norme ma che al tempo stesso ci permettano di distrarci dal complesso periodo vissuto nei mesi scorsi.

All'interno del variegato programma spazio alla musica, con l'Enotria Jazz Festival, progetto nato sotto l'ala creativa del Peperoncino Jazz Festival, allo sport, con la terza edizione della gara di nuoto il Miglio Blu, al teatro, con Max Mazzotta e lo spettacolo Prove Aperte, alla danza, al ballo, al cabaret, all'intrattenimento per bambini fino all'età passeggiate alla riscoperta dei luoghi dimenticati di Trebisacce, in un elenco che non può essere che esemplificativo e non esaustivo.

Divertimento senza rischio è stato dunque il lietmotiv che ha guidato la costruzione dell'offerta turistica finalizzata all'intrattenimento per il 2020, per vivere un'estate emozionante, all'insegna del divertimento e delle proposte culturali.