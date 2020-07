Il giornalista Pino Aprile all'apertura di "Tarsia Borgo in Festival"

Ripartire dal Sud e dai piccoli paesi dopo il Covid19: questo l'obiettivo di "Tarsia Borgo in Festival", organizzato dall'Associazione culturale "Luci nelle Grotte" con il patrocinio del Comune di Tarsia. Dal 31 luglio al 3 agosto nella piazza centrale del paese si alterneranno pensatori, scrittori e artisti come Pino Aprile, Franco Arminio, Katia Colica, Mimmo Cersosimo, Roberto D'Alessandro, Rossella Pugliese, Saverio La Ruina.

L'apertura del festival è affidata al giornalista Pino Aprile, noto al grande pubblico per il bestseller "Terroni". Alle ore 19, dopo i saluti del sindaco Roberto Ameruso, Aprile presenta il suo ultimo libro "Il male del Nord" (edizioni Pienogiorno), un testo provocatorio, concepito durante il lockdown, che mostra l'immagine capovolta di un Paese in cui, per una volta, il Sud appare non come il problema, ma come la soluzione. Il virus ha provocato il ritorno in quei borghi da cui si era fuggiti e che ora vengono riabitati. "È l'ultima occasione – scrive il giornalista - per fare un Paese dell'Italia". Alle 21.30 va in scena lo spettacolo "Terroni" con Roberto D'Alessandro.

La seconda serata, sabato 1 agosto, è dedicata alla poesia e alla paesologia. Alle 19 Franco Arminio guida una passeggiata poetica nel borgo e alle 21.30 presenta in un reading l'ultimo libro "La cura dello sguardo" (edizioni Bompiani). Gli incontri con Arminio, cantore delle piccole comunità, sono momenti di festa e di partecipazione: le parole aiutano a creare legami, a "guarire dall'autismo corale di questa epoca che ci vede rinchiusi dietro i nostri piccoli schermi".

Domenica 2 agosto giornata al femminile. Alle 19 incontro con Katia Colica e presentazione dell'ultimo romanzo "Non questa volta" (ed. Castelvecchi). Urbanista oltre che giornalista e scrittrice, Colica ha osservato il rapporto fra urbanizzazione, periferie e marginalità sociale, e questo fa da sfondo alla sua narrativa. Alle 21.30 lo spettacolo teatrale "Rusina", di e con Rossella Pugliese, racconta la lotta continua, strenua, sfiancante, delle donne del Sud.

Il festival si chiude lunedì 3 con la presentazione del "Manifesto per riabitare l'Italia" (Donzelli editore) a cura del docente Unical Mimmo Cersosimo, un modo per "dare conto delle tante Italie che compongono l'Italia, per ricomprenderle tutte, fino ad arrivare a includere gli stessi margini del centro". Alle 21.30 va in scena "Italianesi" (Scena Verticale) di e con Saverio La Ruina, Premio Ubu come miglior attore nel 2012. Una storia vera del passato che parla al nostro presente: "uomini vissuti con il sogno dell'Italia dove, una volta arrivati, furono considerati stranieri".

L'organizzazione generale del Festival è a cura di Ernesto Iusi, presidente dell'Associazione Luci nelle Grotte. L'evento si svolgerà nel rispetto rigoroso delle normative anti-Covid in materia di distanziamento sociale e prevenzione, è pertanto necessario prenotare la propria partecipazione alle attività in programma ai numeri 347 3747902 - 349 7424964. Gli incontri sono ad ingresso gratuito, mentre per gli spettacoli il ticket è di 5 euro.