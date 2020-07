Cosenza: il 20 luglio la presentazione del libro "Configurazione Tundra"

Lunedì 20 luglio alle ore 18, nel Chiostro di San Domenico a Cosenza, verrà presentato il romanzo d'esordio di Elena Giorgiana Mirabelli "Configurazione Tundra" edito da Tunué. Dialogheranno con l'autrice, la scrittrice Sara Maria Serafini, il giornalista Francesco Cangemi e Francesco Aiello, attore e regista, che intervallerà la chiacchierata con alcune letture del libro.

L'appuntamento di lunedì 20 luglio sarà la prima presentazione "in presenza" del libro di Elena Giorgiana Mirabelli. Per la sicurezza di tutti i partecipanti all'evento saranno rispettate tutte le norme di prevenzione Covid.

"Configurazione Tundra", prima opera della Mirabelli che Tunué edita nella collana curata da Vanni Santoni, è un romanzo distopico scritto con uno stile limpido e avvincente che ricorda le atmosfere cariche di tensione di Don DeLillo e di film come Solaris. Una dimensione rarefatta, una delicata parabola in chiave urbanistico-sociologica, una storia di amore e di passione che fa stare il libro sospeso in un punto d'incrocio sottile tra generi. La Mirabelli è stata capace di costruire un dramma futuribile al tempo stesso delicato e tagliente.

Un'architettura che genera mutazioni nel comportamento umano, funzionali a rendere l'individuo felice. Questo è il progetto "Bioma", teorizzato da Marta Fiani. A Tundra, la città-bioma perfetta, Diana vive nell'appartamento che fu della figlia di Marta, Lea. Diana, indagando tra le memorie di Lea – foto, lettere, quaderni – porterà alla luce il vissuto di Marta e di sua figlia, i ricordi, le aspirazioni e, soprattutto, il modo in cui il «modello Tundra» ha mutato le relazioni tra persone e la loro percezione del tempo – ma anche l'occasione per rispondere alla cruciale domanda: chi sono io?

Elena Giorgiana Mirabelli nasce a Cosenza nel 1979 dove si laurea in Filosofia, è al suo primo romanzo anche se ha già pubblicato diversi racconti per importanti riviste di settore. Diplomata alla Scuola Holden di Torino, fondata da Alessandro Baricco, di cui è docente esterna. Fondatrice del service editoriale Arcadia book & service, ha curato volumi per Carocci, Laterza e altri editori.