Diamante (Cs), domenica arriva il ministro Elena Bonetti per l’incontro "Famiglia al centro. Le misure per ripartire"

"La famiglia è tornata a essere un tema centrale nell'agenda del governo e il merito è della Ministra Elena Bonetti che con il suo grande lavoro ha realizzato misure di straordinaria importanza che l'Italia attendeva da anni. Avremo l'onore di ospitare la Ministra Bonetti domenica 12 luglio, alle ore 20:30, a Diamante dove si terrà un incontro dal titolo: "Famiglia al centro Le misure per ripartire", sarà un' importante occasione per approfondire le azioni messe in campo in queste settimane".

Lo comunica il Senatore IV, Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.