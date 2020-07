Saracena: spazio alla Street Art

L'arte di strada come mezzo per coinvolgere i giovani in un progetto di abbellimento di uno spazio pubblico, permettendo loro di esprimere la creatività. E' la scelta dell'Amministrazione comunale di Saracena, guidata dal Sindaco Renzo Russo, che ha lanciato un concorso di idee per realizzare due graffiti sul tema "sport e ambiente" presso il campo sportivo "Ugo Catalano".

Su due spazi della struttura pubblica di 12mx1,6m e 20mx1,5m i giovani potranno realizzare opere di street art. Il termine per la presentazione delle idee progetto è fissato per il 20 luglio 2020. Tutti coloro che intendono partecipare all'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale di Saracena in collaborazione con i giovani del progetto "Mettiamoci al sicuro" del Servizio Civile comunale, potranno far pervenire le loro immagini e/o testo in formato pdf o jpg presso la pec del comune Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Al vincitore sarà fornito il materiale necessario per l'esecuzione dell'opera. La scelta mirata è quella di sdoganare l'arte di strada, spesso ritenuta imbrattante, e permettere ai giovani di qualificare uno spazio pubblico attraverso la visione artistica di strada che in molte parti del mondo è diventata celebrativa di tanti monumenti pubblici e storie contemporanee. Non da ultimi i graffiti che in molti parti del pianeta sono comparse nel periodo del Covid 19 per sottolineare l'impegno dei medici e degli infermieri nella lotta alla pandemia.