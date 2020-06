"Cosenza Comics and Games" si sposta sul virtuale

L'emergenza Covid-19 è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Le nostre vite e le nostre abitudini sono state limitate profondamente e persino ora che la parte più drammatica dell'emergenza è passata, il ritorno alla normalità risulta ancora lontano. La pandemia, che come è risaputo si è sviluppata nei mesi tra febbraio e maggio, ha colpito duramente il settore dello spettacolo e degli eventi, molti dei quali sono stati cancellati o rinviati alle rispettive edizioni 2021. Fra questi Cosenza Comics and Games, la fiera del fumetto della città di Cosenza. L'evento, inizialmente previsto per la primavera, non si è dunque potuto svolgere regolarmente per le già citate disposizioni anti-contagio e ovviamente per la tutela di quello che sarebbe stato il pubblico dell'evento. Un destino condiviso da molte altri manifestazioni in tutta la nazione e nel resto del mondo. Come accennato, il settore fieristico ha risposto posticipando le manifestazioni previste per la prima metà del 2020, in alcuni casi spostandole direttamente al 2021 come nel caso del Comicon di Napoli, la fiera del fumetto più imponente del sud Italia. Negli Stati Uniti, il celebre San Diego Comic-Con, una fra le più amate manifestazioni dedicate al cinema e alla pop culture, ha deciso di trasformare la sua edizione 2020 in un evento online fruibile a tutti. Lo stesso avverrà con Cosenza Comics and Games.

Nel più totale rispetto delle fiere italiane similari che non sono state annullate ma bensì spostate e concentrate negli ultimi mesi del 2020, l'organizzazione dell'evento cosentino ha ritenuto opportuna la scelta di tenere un'edizione virtuale, che sarà possibile seguire in sicurezza da casa. Uno dei punti di forza della fiera cosentina, dopotutto, risiedeva nelle particolarità del periodo primaverile, generalmente soleggiato, caro ai viaggiatori che amano spostarsi per visitare eventi comics e ottimo per la buona riuscita delle attività all'aria aperta. Da qui l'intenzione di attingere solo eccezionalmente al periodo autunnale, con un'edizione virtuale e diversa dal solito, non priva di novità ed esclusive. Per questo motivo, in autunno 2020, si terrà Cosenza Comics and Games @Home. L'evento si svilupperà interamente online, oltre ogni distanza, all'interno dei canali social ufficiali nell'arco di tre giornate che presto verranno ufficializzate. Fra gli appuntamenti previsti: conferenze virtuali, interviste e presentazioni in anteprima. Insomma, le stesse emozioni che un evento di questo tipo avrebbe potuto regalare dal vivo, per una volta, saranno dispensate online, in totale sicurezza per tutti e... senza problemi di parcheggio! Cosenza Comics and Games promette inoltre di portare al massimo l'esperienza interattiva riservata agli spettatori, che potranno interagire con gli ospiti e aggiudicarsi ricompense speciali durante l'evento virtuale.