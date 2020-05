La Leonida Edizioni pubblica “Diario di un avvocato” dello scrittore cosentino Piero Spiro Nicastro

Un nuovo testo di narrativa per la Leonida Edizioni a firma dello scrittore Piero Spiro Nicastro

"Diario di un avvocato è un'immersione nel mondo dell'avvocatura, nella sua dimensione più tradizionale – e non industriale –, rappresentato nel suo scorcio più umano; uno spaccato della realtà forense comune a molti avvocati che interpreta questo mestiere come missione civica, analizzando i fatti e i soggetti agenti, dai quali Piero Spiro Nicastro prende spunto per elaborare e interpretare alcune riflessioni, regalandoci a volte anche i suoi intimi pensieri [...]"