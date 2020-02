Mendicino: il 28 febbraio la presentazione del libro "I racconti dell'anima"

I RACCONTI DELL'ANIMA a Mendicino. Il libro di Maria Curatolo, edito da informazione&comunicazione, dopo la presentazione alla Fiera della piccola e media editoria tenutasi a Roma, approda alla prima edizione di "RespirArti", ambiziosa Rassegna Libraria e Multidisciplinare voluta ed organizzata dall'Amministrazione comunale di Mendicino nell'ambito di "Respiri-Amo Libri", progetto presentato all' Avviso pubblico a sostegno del sistema bibliotecario calabrese.

La presentazione si terrà venerdì 28 febbraio – ORE 18.30 – presso la biblioteca "P.P. PASOLINI" – Via O. Greco – Mendicino.

I RACCONTI DELL'ANIMA è la prima pubblicazione monografica della Curatolo, impegnata da sempre in attività di volontariato in più Associazioni socio-culturali. L'Autrice coltiva la passione per la scrittura in prosa e poesia. Alcune sue poesie sono contenute nell'antologia "Le Tue Parole". Tanti i temi al centro del lavoro letterario, dall'integrazione sociale alla forte personalità di una donna che riesce ad affermarsi tra non poche difficoltà. La coltivazione dei valori della famiglia, dell'amicizia e, infine, ma non meno importante, l'amore per la vita in un viaggio introspettivo che mira alla memoria.

Intervengono: il Sindaco Antonio Palermo, l'Assessore alla Cultura Irma Bucarelli, il Consigliere con delega alla Cultura Margherita Ricci, il Presidente dell'Associazione "Maschera e Volto" Luigi Gaudio, il Direttore di informazione&comunicazione Matteo Lauria. Discutono con l'Autrice: Loredana Gaudio, lettrice, e Teresa Carmen Gagliardi, Psicologa e Psicoterapeuta. Letture a cura di Imma Guarasci. A coordinare i lavori la redattrice Erminia Madeo.

"Respiri-Amo Libri", rappresenta uno dei progetti di alto profilo culturale che vede in primo piano l'Amministrazione comunale di Mendicino e la Regione Calabria, con il valido supporto di "MASCHERA E VOLTO", associazione volontariamente responsabile delle attività culturali della biblioteca comunale e soggetto partner, insieme all' Istituto Comprensivo Statale di Mendicino, del progetto.

Il Sindaco Antonio Palermo, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Irma Bucarelli e il Consigliere con delega alla Cultura Margherita Ricci, sottolineano l'importanza del progetto "Respiri-Amo Libri": «Fare cultura attraverso la lettura dei libri favorisce la crescita di ogni comunità. Ecco perché come Amministrazione abbiamo creduto fortemente in questo progetto così innovativo e ricco di ricadute positive per la nostra città».

I diritti d'autore saranno devoluti all'Associazione Mondiversi Onlus – centro antiviolenza Fabiana di Corigliano Rossano.