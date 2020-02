Il 21 febbraio a Cosenza la presentazione di "Vi dichiaro uniti"

Il 21 febbraio 2020 presso il Bistrot del Teatro dell'Acquario a Cosenza, Riccardo Cristiano porterà nuovamente il suo "Vi dichiaro uniti – Diario LGBTQI* una storia di ricerca, Amore e diritti civili" nella terra del lupo! Stavolta saranno gli amici dell'Eos Arcigay di Cosenza a fare gli onori di casa, rispettivamente, Lavinia Durantini e Silvio Cilento, da sempre impegnati nella causa arcobaleno. Insieme a contribuire al dialogo all'interno della presentazione, Francesco Alimena del Consiglio Nazionale dei Giovani e Marco Marchese editore delle Officine Editoriali da Cleto. Abbiamo chiesto a Riccardo Cristiano cosa pensi di questa presentazione "in famiglia" e lui ha prontamente risposto che: "sono orgoglioso di presentare il mio libro affiancato da coloro i quali portano avanti la storia del movimento LGBTQI* calabrese, ovvero l'Eos Arcigay di Cosenza, un nome presente nel diario e che riporta la mia mente indietro di molti anni. Questo 2020 poi, si apre con la notizia del Pride in terra cosentina e tornerà il lupo arcobaleno, cosa desiderare di più?" I presupposti per una presentazione ricca di spunti riflessivi e argomentazioni degne di nota ci sono tutte. Appuntamento giorno 21 febbraio 2020 alle ore 17:30 presso il Bistrot del Teatro dell'Acquario a Cosenza in Via Pasquale Galluppi 15.

Dettagli Creato Mercoledì, 19 Febbraio 2020 08:31