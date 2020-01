A Castrovillari un dibattito su clima e ambiente

"Ambiente, clima e.." noi aggiungeremmo – dopo aver seguito l'apposito incontro con questo a tema svolto dal centro culturale "Angeloni" nella sala "Varcasia" di Castrovillari sabato sera- che il contributo fondamentale per affermarli nell'interesse della vita e del sistema Terra rimane il coinvolgimento di ciascuno nonché la propria responsabilità di fronte alla realtà del creato di cui fanno parte tali elementi con altri donatici.

Fattori – si legge in un comunicato stampa del Comune di Castrovillari - che sono stati declinati, con una serie di richiami dal già docente di Geografia presso l'UNICAL, Piero Gagliardo, da Francesco Caruso delegato "Ambiente" del Fai del Pollino e dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Castrovillari Pasquale Pace, moderati dalla psicologa Carla Bonifati.

Un'occasione per riflettere insieme,- anche nel confronto suscitato- senza alcuna pretesa nel dare risposte definitive, ma solo per ribadire il ruolo della persona, a partire da se stessa, verso ciò che rappresenta la Terra tra clima, biodiversità e cambiamenti.

A dare una mano in questo approccio a più mani i dati che provengono dai rilevamenti della scienza, dalle valutazioni dei ricercatori oltre che dagli studi e osservazioni di operatori di settore, degli appositi organismi o agenzie internazionali, e non solo, espressi nelle annualità precedenti ed in progress, nonché le chiavi di letture offerte dalla "Laudato si' " di Papa Francesco sul modo in cui si sta costruendo il futuro del pianeta e sull'urgenza di farlo tutti insieme indistintamente e, non per ultima, l'importanza di mettere in pratica quei comportamenti civici che trasmettono ed esigono le istituzioni per poter affrontare tali questioni che s'impongono sempre più e per cui i cittadini sono l'altra condizione irrinunciabile per ottimizzare e salvaguardare il "motore" dell'esistenza diffusa.

E' stata, insomma, una bella opportunità di dialogo e di confronto che – è scritto nel comunicato stampa diffuso dall'amministrazione comunale di Castrovillari - ha coinvolto, interrogato e cercato di far comprendere l'importanza che ha in tutto questo proprio la persona nel "meccanismo delicato" della Natura, bisognosa di sostenibilità dedicata e , quindi, di essere accostata con amore per essere intesa meglio nelle sue variabili le quali ci fanno percepire cosa offre l'umana dimora per lo sviluppo adeguato dell'intero pianeta e per ciascuno di noi, vera prima risorsa.

Il momento sul rapporto tra l'Uomo ed il suo Ambiente, declinato con alcuni passaggi nella serata, sicuramente- hanno tra l'altro affermato gli organizzatori dell'incontro- non può essere esaustivo ma occasione di altri per entrare in quelle implicazioni che investono la concezione globale del progresso e dello sviluppo, ed hanno a che fare con la concezione dell'uomo, del suo compito, della sua libertà e del suo destino.